Siena, controlli notturni della polizia: 2 patenti ritirate e un'auto in fermo amministrativo

26 marzo 2023 a

a

a

Notte di lavoro intenso per le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Siena, che hanno effettuato un'attività mirata, con posti di controllo, nelle principali arterie della città. Verso mezzanotte, in strada di Pescaia, il conducente di una Fiat Punto, alla vista degli agenti, svoltava repentinamente all’interno di un distributore di carburante cercando di eludere il controllo imboccando contromano la strada. Fermato in via Diaz, stava guidando nonostante fosse in stato di ubriachezza. L’uomo, un 35enne della provincia di Arezzo, è stato sanzionato amministrativamente con una multa di oltre 500 euro, inoltre la patente gli è stata ritirata e l’autovettura sottoposta a fermo amministrativo.

La polizia ferma un uomo alla guida di un'auto senza aver mai preso la patente: multato

Dopo qualche ora, Nella Ss 73 Levante, è stato sottoposto a controllo un albanese 23enne residente a Prato. Guidava con una patente estera, ma i poliziotti hanno accertato che era residente da più di un anno sul territorio nazionale e che non aveva ancora proceduto alla prevista conversione. Per tale motivo è stato sanzionato amministrativamente e gli è stata ritirata la patente.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.