Siena, Banca Mps: accelerazione per Maione come presidente

La poltrona di presidente di Banca Mps, che dopo le dimissioni di Patrizia Grieco è rimasta vacante, pare destinata a rimanere tale solo lo stretto indispensabile. Le forze di maggioranza avrebbero infatti trovato il modo di convergere su Nicola Maione, con Luigi Lovaglio confermato come amministratore delegato. Se su quest'ultimo i dubbi si erano dissipati da giorni, sul consigliere uscente la trattativa avrebbe avuto un’accelerazione nelle ultime ore, spinta anche dai tempi sempre più stretti, visto che la scadenza delle liste per il consiglio di amministrazione è fissata per domani (26 marzo 2023). Un termine che sta movimentando anche gli azionisti. A fare la prima mossa in anticipo sono stati gli investitori istituzionali (la quota in loro possesso è del 2,3%), che hanno indicato Marco Giorgino, Alessandra Giuseppina Barzaghi, Paola De Martini, mentre per il collegio sindacale, sindaco effettivo Enrico Ciai, sindaco supplente Piera Vitali. Lavori in corso invece per le fondazioni bancarie, che detengono circa il 3%. Attenzione soprattutto per la Fondazione Mps, uno degli enti che ha guidato questa cordata. I posti da riempire complessivamente sono 15, sempre che siano confermati gli attuali. Al Mef ne spettano dieci, più l’amministratore delegato e il presidente.

Altro tipo di movimento, nel frattempo, proviene dal fronte sindacale dopo gli incontri sulla situazione interna alla banca. Il responso è stato: “Quadro preoccupante, frutto di un'organizzazione a geometrie variabili, carichi di lavoro pesanti e disomogenei, linee valore falcidiate dalle uscite”. L’obiettivo era fare il punto dopo l’uscita di oltre 4 mila persone varata a fino novembre. Dalla relazione, riportata ai vertici di Rocca Salimbeni, emerge un affresco emergenziale, che "si complicherà con l’imminente periodo delle ferie con ulteriore peggioramento del clima e delle condizioni di lavoro, già caratterizzate da situazioni di forte stress, e con l’aggravio dell'esposizione a rischi operativi”.

