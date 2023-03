Siena torna festeggiare il Capodanno senese senza restrizioni Covid

24 marzo 2023 a

Siena domani (25 marzo 2023) celebra, finalmente senza più le restrizioni legate alla pandemia, il Capodanno senese, che per secoli ha indicato la vera venuta del nuovo anno nella Civitas Virginis. Coincide con l’Annuncio del Concepimento di Gesù, ovvero nove mesi prima del Natale. Le istituzioni locali e le Contrade, come sempre (perfino in era Covid, anche se in forma ridotta) onoreranno a dovere la ricorrenza. Si comincia alle 17, con i priori delle Consorelle, ciascuno accompagnato da due alfieri e un tamburino con i propri colori, che confluiranno nella chiesa della Santissima Annunziata per la consegna del cero votivo alla Madonna offerto dal Magistrato delle Contrade. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, celebrerà la cerimonia dell’accensione del cero. Alle 17.30, invece, il corteo si muoverà verso Palazzo pubblico, dove, alle 18 Brunello Cucinelli terrà una Lectio Magistralis.

Rullano i tamburi per il Capodanno Senese

La mattina è atteso il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, che visiterà il Buongoverno, di Ambrogio Lorenzetti.

