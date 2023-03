Siena, pesca di frodo nel Lago di Chiusi: due nei guai

24 marzo 2023 a

Pescavano illegalmente nel Lago di Chiusi, ma sono stati sorpresi dai carabinieri della stazione forestale della città di Porsenna mentre, a bordo di un gommone spinto a remi, stavano ritirando delle reti, calate verosimilmente la sera precedente, con le quali erano state catturate circa 500 carpe, tutte di taglia superiore al chilogrammo. Così due soggetti di nazionalità romena, sono finiti nei guai. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo, ai fini della successiva confisca, del gommone di 3 metri, della rete da pesca in nylon lunga 100 metri e dei pesci, per un peso di 760 chilogrammi. Sono state contestate otto sanzioni ammnistrative, in violazione della normativa di settore, per un importo di poco inferiore a 30 mila euro.

Tutto il pescato era ormai morto e ne è stata immediatamente disposta la distruzione: per questo è probabile che ci fosse qualcuno in attesa con un mezzo dotato di refrigerazione, per garantire la conservazione degli esemplari da immettere poi sul mercato illegale. Il Lago di Chiusi è soggetto a diritti esclusivi di pesca, regolamentati dal Comune. E' consentita esclusivamente l’attività dilettantistica, con canna da pesca o bilancia, rispettando rigorosi limiti di prelievo, che, per la specie carpa, ammonta a un massimo di cinque esemplari. E' vietato l’utilizzo di attrezzature professionali, quali le reti, che possono produrre danni significativi all’equilibrio biologico.

