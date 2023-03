Siena, immigrazione clandestina: il dominus chiede il dissequestro delle sue azioni

24 marzo 2023 a

a

a

Al Tribunale di Siena si è parlato di nuovo del caso del traffico di finte badanti stroncato da Procura e Guardia di Finanza di Siena a Chianciano Terme. Davanti al collegio presieduto dal giudice Simone Spina si è discussa l'impugnazione contro il sequestro delle quote societarie al 44enne ritenuto il “dominus” dell'associazione a delinquere che favoriva l'immigrazione clandestina e offriva servizi fittizi, secondo gli inquirenti. La decisione dovrebbe giungere nei prossimi giorni, intanto l'uomo resta in carcere, dove è stato tradotto per l'inasprimento della misura cautelare personale perché, pur trovandosi ai domiciliari e inibito a svolgere qualunque ruolo, proseguiva la sua attività lavorativa come se niente fosse.

Stroncato giro di finte badanti

Il sequestro era stato disposto dal Tribunale a seguito dei blitz effettuati il 6 marzo 2023 dalle Fiamme Gialle, che avevano portato all'arresto di tre soggetti ritenuti i principali promotori. Il 44enne era stato contestualmente destituito dal ruolo di amministratore e gli erano state sequestrate le quote della società, di cui la sua difesa, in capo all'avvocato Alessandro Betti, ha appunto chiesto il dissequestro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.