Siena, centrodestra risponde a De Mossi: "Castagnini non è l'erede dell'attuale giunta"

23 marzo 2023 a

a

a

I partiti del centrodestra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia rispondono alle affermazioni del sindaco di Siena Luigi De Mossi, che ha rivendicato la propria libertà di scegliere chi appoggiare nella corsa alla poltrona che lascerà alla fine del suo mandato. Le sue preferenze sono cadute su Massimo Castagnini, da lui ritenuto l'unico in grado di portare avanti quanto fatto dalla sua amministrazione.

De Mossi: "Ho sempre pensato al bene della comunità e Castagnini può proseguire il mio lavoro"

"No caro De Mossi - scrivono i partiti in una nota congiunta, - Castagnini non è l'erede naturale dell'attuale giunta. Almeno non lo è di quegli assessori e consiglieri comunali che si sono spesi con costanza più nel fare che nell'esternare, che hanno cercato più la sostanza che l'apparenza. I partiti del centrodestra rivendicano con forza, e senza timore di essere smentiti, la concretezza dei suoi uomini e donne che hanno permesso di sbloccare e attrarre investimenti, di avviare tanti lavori pubblici fin qui solo promessi, di migliorare la cura del verde e di dedicare attenzione e risorse alle nuove generazioni. Lasciamo invece volentieri in eredità a chi se li vorrà prendere, tutti i suoi compagni più stretti e gli annunci faraonici che parlano di fantomatiche kermesse di arte contemporanea."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.