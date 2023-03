Siena, Procuratore capo: fumata bianca

24 marzo 2023 a

Andrea Boni è sempre più vicino a diventare il nuovo Procuratore capo della Procura della Repubblica di Siena. Dopo lunga attesa, dovuta anche al cambio di Governo, la quinta commissione del Csm, quella per gli incarichi direttivi, ha approvato all'unanimità la nomina dell'attuale Procuratore capo di Urbino, anni fa già in servizio come sostituto fra Montepulciano e Siena. Sul tavolo della commissione, come noto, c'era il suo nominativo e quello del collega Nicola Marini, attuale Procuratore facente funzioni a Siena e magistrato di lungo corso da decenni operativo nella città del Palio.

Servizio completo sul Corriere di Siena di venerdì 24 marzo

