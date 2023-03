Siena, pronti 300 milioni per le Scotte

24 marzo 2023 a

Trecento milioni circa di euro come investimento previsto per la ristrutturazione delle Scotte di Siena: di questi, 130 milioni di euro hanno già una copertura finanziaria. Il piano complessivo prevede interventi antisismici e antincendio, la riqualificazione funzionale ed estetica delle strutture, nuove facciate del policlinico, il nuovo magazzino di 10 mila metri quadrati, laboratori da 5 mila metri quadrati che saranno inseriti in una nuova costruzione (da realizzare tra il lotto 1 e il lotto 5) su 14 piani, 9 mila metri quadrati di ambulatori, il parcheggio da 400 posti auto, una nuova viabilità per migliorare l’accesso al complesso ospedaliero e i percorsi pedonali.

