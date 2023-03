Siena, caso Rossi: sì della Camera alla nuova commissione

23 marzo 2023 a

La Camera ha detto sì: la seconda commissione parlamentare sul caso della morte di David Rossi è stata istituita anche nella nuova legislatura. La votazione era prevista per oggi (23 marzo 2023), invece si è svolta ieri, in anticipo, e si è conclusa con un via libera all'unanimità. Allo stesso tempo, è stato respinto l'emendamento con il quale il Pd, attraverso il deputato Andrea Casu, aveva chiesto di svolgere l’attività di indagine con un tempo massimo di 18 mesi. Nessun freno, dunque, per cercare di arrivare alla verità. Nel giro di qualche settimana si procederà alla composizione dell’organismo parlamentare e, soprattutto, alla nomina dell’Ufficio di presidenza.

Caso David Rossi, sta per nascere la seconda commissione parlamentare d'inchiesta

Prima che tutte queste procedure siano espletate, Carolina Orlandi (figlia di Antonella Tognazzi, la moglie dell'ex capo della comunicazione di Mps) è tornata alla carica, intervenendo nel corso del programma Le Iene. “Io e mia madre - ha detto - siamo due donne che chiedono giustizia da 10 anni, e oggi la chiedo ad altre due donne". Le destinatarie sono Giorgia Meloni, presidente del Consiglio ("Nessuno sta indagando su chi abbia picchiato David prima di morire", è il messaggio), ed Elly Schlein, neosegretaria del Pd, che rivendica discontinuità con il passato ("Il passato - ha sottolineato Orlandi - sono il suo predecessore, Enrico Letta, che non ha mai voluto incontrare né me né mia madre, e il suo partito, che è l'unico che non ha votato la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla morte di David”).

Servizio completo sul Corriere di Siena del 23 marzo 2023

