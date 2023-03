Siena, per Pasqua tutti in viaggio: tra crociere e capitali europee

Annalisa Coppolaro 23 marzo 2023 a

a

a

'Un anno fa di questi tempi eravamo praticamente fermi. Quest'anno finalmente per Pasqua ripartono i viaggi sia in Italia che nelle capitali europee, Praga, Londra, le città spagnole e poi le crociere tornano ad essere scelte dagli abitanti di Siena. Non c'è più la paura del Covid. Il settore torna a volare dopo due anni molto limitanti, da marzo 2020 a inizio estate 2022. Anche Siena adesso, o meglio dall'estate scorsa, ha riscoperto il gusto di viaggiare sia verso l'Italia che verso destinazioni più lontane, incluse le crociere che avevano sofferto anche di più dei viaggi in aereo, treno e autobus. Tra le mete le capitali europee guidate da Londra e Praga.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di giovedì 23 marzo

Restauro Buongoverno: verso la riapertura del cantiere per le visite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.