Siena, i carabinieri fermano e denunciano per due volte un 20enne

Giornata movimentata per i carabinieri di Siena, che hanno avuto più volte a che fare con un 20enne extracomunitario indiziato di aver commesso una sequela di reati nell’arco di un solo pomeriggio. Il primo La prima richiesta di intervento è partita da un cittadino senese che aveva sorpreso lo straniero che dormiva nella sua autovettura, lasciata incautamente aperta. I militari hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 poiché il giovane era in stato di agitazione. Estratto dalla vettura, ha fornito generalità false, venendo denunciato per false dichiarazioni sull’identità.

Dopo essere stato rilasciato, in serata lo straniero ha raggiunto il centro storico cittadino, ha forzato la porta di un’abitazione privata e si è messo a dormire nel letto della proprietaria che, destata di soprassalto e spaventata, ha dato l'allarme. I carabinieri si sono trovati di fronte, ancora una volta, lo stesso soggetto, che stavolta ha opposto resistenza passiva e attiva, causando anche lesioni a uno dei militari intervenuti. Accompagnato nuovamente presso il comando di viale Bracci, il tunisino è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Siena anche per i reati di danneggiamento, violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale.

