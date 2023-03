Siena, interventi a Nottola per allacciare il cogeneratore alla rete elettrica

22 marzo 2023 a

Continua l'impegno per aumentare l’efficienza energetica del presidio ospedaliero di Nottola, in Valdichiana. Domenica 26 marzo 2023, dalle 8 alle 16, la struttura non sarà alimentata dalla rete elettrica, ma dai suoi gruppi elettrogeni. L’intervento, preceduto da quello del 19 marzo relativo all’impianto idrico, è necessario all’allacciamento del nuovo cogeneratore alla rete elettrica dell’ospedale. Saranno attive quasi tutte le strumentazioni, sicuramente tutte quelle che garantiscono il sostegno ai pazienti e le urgenze. Non saranno alimentate invece le strumentazioni con importante assorbimento elettrico che non sono di supporto ai pazienti, come ad esempio la climatizzazione. Mancando quest’ultima, è stato scelto appositamente un periodo dell’anno in cui il clima consente di avere l’impianto fermo per qualche ora.

Quando sarà in funzione, il sistema di cogenerazione permetterà un aumento del 25% dell’efficienza energetica del presidio chianino, con un taglio di emissioni di anidride carbonica di 1.332,8 tonnellate annue.

