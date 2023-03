Siena, scheletro trovato in Camollia: oggi viene rimosso

22 marzo 2023 a

Giornata di clamore e stupore, ieri (21 marzo 2023), in via Camollia, dove è stato trovato uno scheletro umano. E' accaduto a pochi metri di distanza dalla chiesa di San Bartolomeo e la scoperta è stata fatta dal personale che sta svolgendo scavi in zona per posizionare nuove tubature dell'acquedotto. La presenza di polizia, carabinieri e Municipale ha suscitato la curiosità di residenti e passanti, anche perché le ossa sono state coperte con una tavola, l'area è stata transennata e le notizie erano frammentate.

Alla fine, grazie all'intervento di Maria Gabriella Carpentiero, archeologa e funzionario della Soprintendenza, ha fornito un quadro chiaro e completo: si tratta dei resti di una donna adulta, vissuta in epoca medievale e probabilmente di umili origini, visto che si tratta di una sepoltura molto povera, senza corredo. Oggi (22 marzo) lo scheletro verrà rimosso e portato dove sarà possibile studiarlo. Presente sul posto anche l'assessore Pasquale Colella, che ha la delega alla cultura.

