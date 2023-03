Siena, accusato di spacciare droga: parrucchiere patteggia

22 marzo 2023 a

Si chiude con il patteggiamento la vicenda giudiziaria del giovane parrucchiere in attività nel centro di Siena che era stato arrestato ed accusato di spaccio di droga a dicembre. Il giudice Ilaria Cornetti ha accolto ieri la richiesta di patteggiamento concordata tra difesa e pubblico ministero, per una pena di 2 anni e 9 mesi che sarà tramutata in ore di attività di pubblica utilità, con la definizione prevista in udienza maggio. L'uomo, 33enne, agli arresti tra carcere e domiciliari da tre mesi, fu trovato in possesso di una ingente quantità di stupefacente, circa 6,5 chilogrammi tra hashish, marijuana e cocaina.

