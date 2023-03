Siena, caso David Rossi: si va verso la costituzione della seconda commissione

21 marzo 2023 a

L’istituzione di una nuova commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, la seconda dopo quella della legislatura precedente (rimasta attiva dal maggio 2021 al settembre 2022), è in dirittura d'arrivo. Il voto dell’aula dovrebbe arrivare domani, 22 marzo 2023, e il via libera appare scontato.

Laura Cavandoli, deputata della Lega in qualità di relatrice, al termine del dibattito sull'argomento è stata chiara: “Questa volta andiamo fino in fondo”. Parole tarate sulla proposta di Andrea Casu del Pd, che ha accennato alla possibilità di procedere con un tempo massimo di 18 mesi per indagare sulla vicenda. “Limitare a inizio legislatura l’attività della commissione d’inchiesta - ha chiarito ancora meglio la rappresentante del Carrroccio - significa tarparle le ali”,

Caso David Rossi, nuova commissione d'inchiesta più vicina



In precedenza sono state tracciate le linee guida: “Ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi; esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti con riferimento alla morte di David Rossi dalle relative inchieste giornalistiche, e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste; verificare la compiutezza e l’efficacia dell’attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa”.

