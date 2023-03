Trovata morta nella sua casa di Perugia, donna della provincia di Siena

Alessandro Antonini 21 marzo 2023 a

E’ stata trovata morta la notte tra domenica e lunedì nella casa di Perugia dove risiedeva con il compagno. Catia Canuti, 56 anni, era originaria della provincia di Siena. Accertamenti sono stati disposti per stabilire le cause del decesso. La Procura della Repubblica di Perugia ha ordinato l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni. Secondo una prima ricostruzione è stato il compagno a trovare il corpo senza vita della donna in camera da letto. Ha contattato il 112, lanciando l’allarme. Nella casa di Ponte Pattoli, frazione di Perugia, è poi intervenuto il personale sanitario. Nessuna risposta sulle cause del decesso è arrivata da un primo esame medico legale.

