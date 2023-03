Siena, Giannetti, Pes ed Enrico Bruschelli si mettono in mostra a Pian delle Fornaci

21 marzo 2023 a

Il rinvio del primo appuntamento per il Protocollo equino del Comune, in programma oggi a Mociano ma saltato per le condizioni ottimali della pista a causa della pioggia, trasferisce maggiore valore alle corse di domenica 19 marzo 2023 a Pian delle Fornaci. Nell'occasione, si è messo in evidenza Alessio Giannetti, che ha ben condotto Bonvoyage. “Sogno sempre di indossare un giubbetto in Piazza del Campo”, ha detto il fantino che, dopo anni di impegno e di “battaglie” in provincia, non ha ancora avuto nessuna opportunità nella conchiglia senese. Bene anche Dino Pes, che ha centrato una bella vittoria sul cavallo Borghesia con bei sorpassi dall’esterno, ed Enrico Bruschelli, che ha fatto vedere di essere in un buono stato di forma: ha vinto su Zodiaca e le sue quotazioni per essere tra i dieci a luglio sono alte.

Adrian Topalli è caduto nella prima corsa, alla mossa, ma senza conseguenze. Il suo Benito è poi andato a vincere scosso. “Sto bene, spero la prossima volta di riuscire a vincere con lui ma restando a cavallo”, ha commentato nel post corsa, quando ha rassicurato anche sulle condizioni del cavallo Red Riu.

