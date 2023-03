Siena, Marco Falorni non si candida

20 marzo 2023 a

Ogni giorno un colpo di scena. Marco Falorni ha scritto sulla sua pagina Facebook l’indisponibilità ad entrare in lista con Sena Civitas (“Comunico la mia indisponibilità a candidarmi con Sena Civitas, in qualunque schieramento decida di presentarsi.Un saluto ai tanti amici che ho in quella associazione” scrive testualmente), a differenza di quanto annunciato venerdì 17 marzo e che era alla base del terremoto che aveva portato il candidato sindaco Fabio Pacciani a dire esplicatamente di voler fare a meno del sostegno di questa lista, considerata non compatibile con il Polo Civico. Che succede a questo punto? A Siena è tutto possibile.

M5S da solo alle comunali

