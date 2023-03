Siena, il Comune vende immobili per fare cassa

20 marzo 2023 a

Nove beni immobiliari del Comune di Siena sono in vendita all’asta, la gara si svolgerà il prossimo 20 aprile a partire dalle ore 10 a Palazzo Berlinghieri. Il valore complessivo dei nove lotti è di un milione e 925 mila euro. Il Comune spera dunque di fare cassa e di racimolare un po’ di denari per la vendita di immobili attualmente non utilizzati. Uno dei beni più noti che fanno parte dei lotti è l’ex scuola di Montalbuccio, che in passato ha ospitato una casa famiglia ed è stato anche messo a disposizione nei mesi scorsi per accogliere profughi ucraini. In lista c’è anche l’ex negozio di elettrodomestici Perinti in via Fiorentina e ci sono anche terreni, magazzini e un appartamento.

