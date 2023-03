Siena, tavolini davanti a bar e ristoranti fino al 18 giugno

19 marzo 2023 a

I tavolini davanti a bar e ristoranti nelle strade di Siena resteranno almeno fino al prossimo 18 giugno. Questa è la decisione presa fino a questo momento dall’amministrazione comunale. Che si avvale dunque in maniera parziale del decreto Milleproroghe, che consentirebbe di mantenere l’attuale status quo addirittura fino alla fine di dicembre. La giunta De Mossi ha fino ad ora tenuto una posizione “di mezzo”: la proroga per i tavolini è stata ratificata ma solamente per metà anno, e non per l’intero 2023.

La scelta, ovviamente, si deve anche al fatto che a metà maggio, ormai tra meno di due mesi, ci saranno le elezioni comunali: sarà poi la nuova amministrazione a dire la parola definitiva.

Servizio completo sul Corriere di Siena di domenica 19 marzo

