Siena, restauro Buongoverno: in arrivo 200 mila euro, ripartiranno le visite

Gennaro Groppa 18 marzo 2023 a

a

a

I senesi e i turisti potrebbero quest’anno tornare ad ammirare da vicino il capolavoro di Ambrogio Lorenzetti, conosciuto in tutto il mondo. Potrebbero infatti essere riaperte le visite al Buongoverno. Intanto a Siena sono in arrivo soldi, proprio per questo progetto, direttamente dal Ministero dell’Interno; un finanziamento che era stato richiesto attraverso la partecipazione del Comune di Siena a un bando destinato a piccole e medie città d’arte colpite dalla diminuzione dei flussi turistici a causa del Covid. Palazzo comunale ha approfittato dell’opportunità. Dal Ministero dell’Interno arrivano a Siena 200 mila euro finalizzati al progetto del restauro del Buongoverno. Sono finanziamenti che arrivano da Roma, per un valore complessivo nazionale del fondo da 10 milioni di euro. Il Comune di Siena ha partecipato allo specifico bando pubblico indetto con decreto del 22 dicembre 2021: ora il Ministero ha approvato la graduatoria e i soldi giungeranno dunque nella città del Palio. Collegato a questo aspetto e a questi finanziamenti che giungeranno a Siena, inoltre, c’è anche la possibilità che il cantiere del restauro, dopo l’eccezionale successo di pubblico ottenuto nel 2022 quando le visite sono state un appuntamento centrale nell’offerta natalizia predisposta dall’amministrazione comunale per le festività, possa nuovamente riaprire al pubblico nel corso del 2023.

(...)

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DI SIENA DI SABATO 18 MARZO 2023

Buongoverno gratis per le Contrade

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.