Siena, Pacciani (Polo Civico) e Sena Civitas: aria di frattura

Le strade di Fabio Pacciani e Sena Civitas si dividono? La frattura ancora non è definitiva, ma questo sembra il destino all'orizzonte da quando si è concretizzato l’ingresso di Marco Falorni all’interno della lista civica di Pietro Staderini, che oltretutto ha già presentato i propri candidati al Consiglio comunale. Per il rappresentante del Polo Civico impossibile far combaciare le due cose. “Questa persona - sottolinea il candidato sindaco - ancora oggi è il presidente del consiglio comunale e capogruppo di un movimento a sostegno della giunta De Mossi. Il suo nome minerebbe alle basi tutto quanto ci siamo detti e abbiamo detto alla città fino, ad oggi, e sarebbe l’ennesima manovra trasversale dalla quale abbiamo sempre preso le distanze. Sarà quindi Sena Civitas a scegliere se rimanere o meno nel nostro progetto civico”.

Secca la replica di Staderini: “Nessuno si può permettere di interferire nelle liste di coalizione, a meno che non ci siano incompatibilità enormi che allora vanno discusse in altre sedi. Non sta a Fabio Pacciani metterci bocca".

