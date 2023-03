Siena, abbandonano due materassi ma vengono individuati: multa e rimozione a proprie spese

17 marzo 2023 a

Avevano abbandonato due materassi in una piazzola di sosta, ma sono stati individuati dalla polizia municipale di Gaiole in Chianti e così hanno dovuto pagare una sanzione amministrativa. Inoltre, alle due persone è stato intimata la rimozione immediata degli ingombranti oggetti per il loro corretto conferimento. Entrambi i verbali sono stati già saldati e i responsabili hanno anche provveduto a loro spese alla rimozione di quanto avevano gettato per strada.

“Esprimo soddisfazione per questo nuovo intervento a tutela del nostro territorio. – commenta il sindaco chiantigiano Michele Pescini. – Il nostro è un ambiente di altissimo valore e non possiamo permettere che venga compromesso dal fenomeno degli abbandoni, che non solo hanno evidenti ripercussioni negative sul decoro, provocando degrado diffuso e danno estetico, ma possono anche compromettere ecosistemi fragili e preziosi”.

“Fondamentale, oltre all’azione della Municipale – aggiunge il sindaco - è la sinergia tra cittadinanza e amministrazione comunale per contrastare l’inciviltà di questi comportamenti che sono vietati e severamente puniti e che comportano per i responsabili una conseguenza economica. Non si comprende perché rischiare così tanto, quando ci sono a disposizione i centri di raccolta in cui conferire ingombranti senza spendere nulla".

