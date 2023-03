Siena, delitto di Largo Sassetta: si cerca di capire il ruolo di un 22enne

17 marzo 2023 a

a

a

Il ritrovamento della collana rubata ad Annamaria Burrini, l'81enne uccisa e rapinata nella sua casa in largo Sassetta nel settembre 2022, potrebbe assicurare un altro importante tassello nel mosaico delle accuse a carico del 39enne ucraino arrestato e reputato l'esecutore materiale del delitto e del furto. Tutto questo in attesa dei risultati degli ultimi esami fatti svolgere dalla Procura per confermare la sua presenza sulla scena del crimine.

Omicidio di Largo Sassetta, ritrovata una collana della vittima

Dopo il rinvenimento, quasi casuale, del prezioso, nascosto dentro un barattolo di orzo all'interno della casa di un 22enne senese, perquisito dalla polizia per motivi legati alla droga, ora si indaga per capire come sia finito nelle mani del giovane, ai domiciliari con l'accusa di ricettazione. Secondo le prime ipotesi, il ragazzo avrebbe ricettato il prezioso ben conoscendone la provenienza delittuosa, ed era intenzionato a ricettarlo a sua volta. Non avrebbe collegamenti diretti con l'omicidio, ma gli agenti vogliono individuare che rapporti ha con l'ucraino, tanto da portare al passaggio di mano dall'uno all'altro.

Servizio completo sul Corriere di Siena del 17 marzo 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.