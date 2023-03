Siena, truffe online: i carabinieri denunciano 4 persone

16 marzo 2023 a

Quattro persone sono state denunciate in quanto indiziate di avere truffato altrettante vittime. E' questo il risultato di diverse attività di indagine condotte dai carabinieri di Siena, Rosia e Castelnuovo Berardenga. La prima trappola telematica è scattata nel capoluogo, con una donna che ha segnalato di aver ricevuto una telefonata da parte di uomo il quale, qualificatosi come operatore della sua banca, asseriva l’insorgere di problematiche di gestione del suo conto corrente online. Con una tecnica di raggiro la vittima veniva così indotta ad effettuare un bonifico di 1.050 euro, su un conto corrente risultato intestato al malvivente: un 24enne di Napoli, rintracciato dai militari di Siena, che hanno raccolto anche la denuncia di un altro residente che aveva messo su un sito di vendite un annuncio per cedere una moto con prezzo da concordare. Contattato da un presunto acquirente, veniva da questi invitato a recarsi a uno sportello bancomat per ricevere l’importo pattuito, ma attraverso complesse istruzioni, la vittima è stata indotta in errore facendo un accredito di 250 euro sulla carta di credito del truffatore, un 36enne originario di Parma.

Una terza truffa, avvenuta con le medesime modalità, è stata consumata a Rosia per una vendita di mobili. In questo caso, il bonifico è stato di 540 euro, e i militari hanno denunciato un 58enne originario di Bari. Infine a Vagliagli, è caduta nel raggiro una donna intenzionata a vendere online un'utilitaria. Contattata da un sedicente commerciante del settore, veniva ingannata e indotta a cedergli il veicolo senza volture, senza ricevere la somma pattuita nè rientrare in possesso dell’auto. Denunciato un 37enne di origine bulgare. I 4 truffatori individuati dai carabinieri sono stati tutti denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena.

