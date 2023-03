Siena, dal 21 al 26 marzo una settimana di eventi

Annalisa Coppolaro 15 marzo 2023 a

Dal 21 al 26 marzo 2023 moltissimi sono gli appuntamenti a Siena, e per tutti i palati. Una settimana di cultura, gusto, arte, giorni che solleticano i sensi. “Obiettivo dell'amministrazione – spiega l’assessore al turismo del Comune Stefania Fattorini – è creare una serie di eventi lungo tutto l’arco dell’anno per attuare concretamente la destagionalizzazione del turismo. E’ un processo complesso e che richiede tempo, ma ogni piccolo-grande passo che facciamo è utile. Questa serie di eventi è pensata per il periodo pre-pasquale, che da una parte può utilizzare l’onda delle festività e dall’altro può invogliare ad anticipare l’arrivo a Siena. Ovviamente abbiamo pensato anche ai senesi e al territorio limitrofo, per spostamenti che siano cioè anche sul breve periodo e giornalieri”.

CiocoSì, edizioneda ricordare: quattrogiorni di successo

Il primo appuntamento, che abbraccia tutto l'arco temporale indicato, è un momento già noto per la città, e avvenuto in passato, ossia la grande festa del cioccolato artigianale CiocoSi, in Piazza del Campo, tra le eccellenze dei maitre chocolatier, il meglio della produzione dolciaria ma anche laboratori per bambini e adulti, cooking show, e degustazioni. In più, una sfida, da Guinness, con la realizzazione di una tavoletta di 40 metri. Il 24 e il 25 marzo, invece, nel Cortile del Podestà si vivranno due giorni dedicati allo scambio di figurine e alla scoperta del nuovo album Figuriamoci Siena – il fantino. Infine, il 25 e 26 marzo si svolgerà, nello spazio sotto il Tartarugone di piazza del Mercato, una novità assoluta: la Mostra del vinile, cd e dvd usato da collezione, con espositori, da tutta Italia, e dischi rari di ogni prezzo e genere: dal rock alla classica, dal jazz al blues, dal punk alla new wave, dalla musica sperimentale alle canzoni d'autore italiane, dal prog inglese al reggae.

