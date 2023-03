Siena, novità nell'omicidio di Largo Sassetta: ritrovata collana della vittima

15 marzo 2023 a

La Polizia di Stato ha ritrovato la collana d’oro e diamanti diAnna Maria Burrini, vittima di omicidio in seguito a una rapina finita in tragedia nella sua casa di Largo Sassetta a Siena, il 26 settembre 2022. Il prezioso gioiello si trovava a casa di un 22enne senese, nascosto in cucina all'interno di un barattolo che conteneva orzo. Gli investigatori della Squadra mobile non hanno avuto dubbi: il giovane dovrà adesso rispondere del reato di ricettazione, riferibile all’ipotesi più grave, che prevede un inasprimento di pena per i beni provenienti da delitti di rapina aggravata. Gli agenti lo hanno immediatamente arrestato in quanto era un “atto obbligatorio”. Questo accende i riflettori della Procura sui nuovi profili di responsabilità da collegare all’omicidio, per il quale due persone, zio e nipote, già sono state tratte in arresto lo scorso fine settembre.

Omicidio Burrini, arrestati due ucraini: sono zio e nipote



L’intervento si è c0ncluso con la scoperta anche di 125 grammi di hashish nella camera da letto: un panetto da un etto e la restante quantità suddivisa in 17 dosi, oltre a un bilancino di precisione appoggiato sul ripiano della cucina. Tutto è stato sequestrato.

