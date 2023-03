Palio di Siena, sabato 18 marzo si elegge il nuovo Rettore del Magistrato delle Contrade

15 marzo 2023 a

Il Bruco ha un nuovo rettore: Stefano Donnini. Per questo Gianni Morelli, suo predecessore, nel momento in cui ha deciso di non ricandidarsi e di lasciare spazio ad altre persone, è automaticamente decaduto anche da Rettore del Magistrato delle Contrade. Come è successo un anno fa, con il cambio della guardia nel Drago tra Claudio Rossi e Luigi Sani, la storia di ripete. L'importante organismo paliesco, vera voce dei Rioni di Siena attraverso i propri rappresentanti più veri, non ha tempo da perdere, e infatti sabato 18 marzo 2023 ha già convocato una riunione che ha all’ordine del giorno la nomina di questa figura di vertice, e anche il rinnovo dell’intera deputazione.

Morelli: "Il 2022 è già nei libri di storia del Palio"

Gianni Morelli non si sbilancia su quale sia il nome più caldo per la sua successione (si sente parlare di Carlo Piperno della Lupa), ma commenta: "Conosco tutti gli onorandi ancora in carica e non posso che darne il miglior giudizio possibile. Hanno tanta passione e dedizione, sanno rapportarsi con la gente e intrattenere i rapporti con le istituzioni. Hanno cuore ed esperienza, ci sono tutti i motivi per essere ottimisti”.

