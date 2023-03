Siena, l'assessore Appolloni risponde alla Cgil: "Polemica sterile"

14 marzo 2023 a

Nei giorni scorsi la Cgil aveva puntato il dito sull'evento Lavoro sicuramente, organizzato dal Comune di Siena insieme ad Anpit, lamentando il mancato coinvolgimento nel dibattito su un tema così delicato. Francesca Appolloni, assessore al sociale, ribatte: "Apprendo con rammarico della polemica, tanto politica quanto sterile, su un appuntamento che ha voluto essere un punto di vista ‘altro’ rispetto al solito, che vede coinvolti lavoratori e sindacati. Non credo che un argomento così importante come il lavoro, infatti, soprattutto quando ci si muove nel settore privato, possa essere affrontato correttamente e nell'interesse del lavoratore senza chiamare al tavolo anche l'imprenditore-datore di lavoro".

Scontro tra Cgil e amministrazione comunale

Appolloni prosegue: L'amministrazione non si ‘ostina’, pertanto, come erroneamente scrive il segretario Seggiani, ma rivendica la propria autonomia nell'organizzare eventi. Tutti e tre i momenti erano aperti alla cittadinanza, quindi non si comprende perché Seggiani non sia venuto, negando ai partecipanti il suo arricchente pensiero sui temi trattati”.

