Siena, il Comune propone di usare la cucina della Asp per le mense universtarie

Il Comune di Siena lancia la proposta di utilizzare la cucina dell’Azienda servizi alla persona (Asp) Città di Siena per fornire pasti agli studenti universitari. Lo annuncia Paolo Benini, assessore all'istruzione, che chiarisce: "L'amministrazione è disponibile a fare da mediatore per l’utilizzo della struttura centralizzata di Asp per garantire il servizio mensa del Diritto allo studio a Siena: la stessa azienda è disponibile a confrontarsi sulla fattibilità di questo utilizzo, per questo abbiamo già in programma un incontro”. Il confronto con i rettori dei due Atenei e i rappresentati di Asp e Dsu è già stato fissato per giovedì 23 marzo 2023.

La Regione chiede al Comune di riaprire la mensa Bandini



"Per garantire il servizio mensa in orario serale – spiega ancora Benini – e per ovviare alle criticità dovute ai lavori che interessano le residenze universitarie, ho già parlato con il presidente di Asp Mario Valgimigli, che mi ha dato un assenso di massima per valutare tutti gli aspetti. La mensa centralizzata che viene utilizzata per i servizi all’infanzia e le scuole comunali nelle ore serali è chiusa: con l’assunzione di personale è possibile garantire il servizio alla popolazione studentesca, e anche pensare a una distribuzione di pasti pronti, ma è fondamentale verificare che ci sia l’impegno di tutti”.

