Siena, Stefano Donnini nuovo rettore del Bruco

Stefano Donnini è il nuovo rettore della contrada del Bruco. I contradaioli lo hanno votato con oltre l’86% dei consensi. Una percentuale molto alta, che va a chiudere così quella che è stata una lunga fase di lavoro della commissione nel rione di via del Comune. Donnini ha 65 anni, è un ex dirigente di Engineering adesso in pensione, e nel Bruco è già stato vicario. Lavorerà in continuità con quello che è stato l’operato del suo predecessore Gianni Morelli.

SERVIZIO COMPLETO NEL CORRIERE DI SIENA DI MARTEDI' 14 MARZO 2023

Albo dei cavalli: sono 136 le domande di iscrizione

