Siena, scontro tra Cgil e amministrazione comunale

Scontro la Cgil e amministrazione comunale a Siena. “E' difficile comprendere come sia possibile che alcuni assessorati del Comune di Siena, in questo caso quello del Sociale e della Sanità per il ciclo di eventi ‘Lavoro sicuramente’, si ostinino a promuovere iniziative riguardanti il mondo del lavoro senza coinvolgere le organizzazioni sindacali” denuncia il segretario generale della Cgil di Siena, Fabio Seggiani.

“Escludere dal dibattito su un tema così importante, delicato e impattante per le lavoratrici e i lavoratori come la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro il sindacato confederale", rincara la dose Seggiani.

