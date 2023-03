Siena, ubriaco alla guida provoca incidente e scappa: denunciato

12 marzo 2023 a

Si era messo alla guida in stato di alterazione alcolica e, dopo aver provocato un incidente, era fuggito. Rintracciato poco dopo, un 35enne ucraino è stato denunciato. L'uomo, mentre procedeva a zig zag in via Piccolomini, ha invaso la corsia di marcia opposta, andando a impattare con un'altra auto: grazie alla prontezza dell'altro guidatore, che si è spostato, è stato evitato il frontale e lo scontro è stato solo con la parte laterale. Lo straniero si è comunque dileguato senza fermarsi.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Siena lo hanno rintracciato nelle vicinanze. Al test con l’etilometro, è risultato avere un tasso di alcol di ben sette volte superiore al limite massimo consentito. Per tale motivo, al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ubriachezza e sanzionato per essersi dato alla fuga a seguito di un incidente stradale, fortunatamente senza feriti. Inoltre, gli è stata ritirata la patente di guida e la sua autovettura, peraltro sprovvista di copertura assicurativa, è stata sequestrata.

