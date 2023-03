Abbadia San Salvatore, cede fognatura: voragine di 4 metri

12 marzo 2023 a

a

a

Cede fognatura, voragine di quattro metri. E' trascorso già diverso tempo da quando in un terreno privato situato nel comune di Abbadia San Salvatore si è aperta una voragine a causa del cedimento di una fognatura di una certa età, affetta forse da problemi di perdite per lesioni o corrosione. Il terreno si è dilavato e gradualmente ha ceduto causando, in più fasi, una voragine profonda quattro metri.

Pesci morti nell'impianto di innevamento, l'Enpa vuole vederci chiaro

“È intervenuto Acquedotto del Fiora e sta già effettuando i lavori di ripristino”, ha informato l’assessore ai lavori pubblici del comune di Abbadia San Salvatore Niccolò Volpini. Si viene a conoscenza dell’episodio nei primi giorni dell’anno, quando l’albo pretorio pubblica una ordinanza del sindaco Fabrizio Tondi, il quale, vista la comunicazione per la situazione di pericolo in atto pervenuta dall’ufficio tecnico comunale, ritiene necessario adottare un provvedimento “contingibile e urgente per l’interdizione dell’area oggetto della voragine”. Dopo un po’ di tempo, il grande crollo, con la buca profonda diversi metri, che inghiottisce anche il lungo tavolo in castagno e le sedie, posizionati davanti alla dependance per i picnic estivi.

Strage di gatti nella colonia, probabile avvelenamento

E in una successiva fase crolla anche il muro di contenimento più a valle. Ora, trascorsi alcuni mesi, l’ente responsabile della gestione della rete fognaria si è reso disponibile a intervenire per risanare tubazioni e fognature. Con l’arrivo della primavera i proprietari desiderano riprendere possesso di quella ampia area sequestrata, per accedere di nuovo sia al bosco, per svolgere i lavori di cura delle piante, sia al piccolo fabbricato, da cui sono rimasti troppo tempo tagliati fuori.

Amiata in lutto per la morte di Pino One

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.