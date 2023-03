Siena, il sindaco De Mossi: "Se il 28 maggio ci sarà il ballottaggio anticiperemo l'estrazione delle Contrade"

12 marzo 2023 a

Con le previsite al Ceppo per l'ammissione all'Albo del Protocollo equino del Comune, si è messa ufficialmente in moto la macchina del Palio per la stagione 2023. Uno degli appuntamenti clou, in tal senso, sarà l'estrazione delle Contrade che dovranno completare il lotto delle partecipanti alla Carriera di luglio: ci sono 4 posti vuoti e le chiarine suoneranno il 28 maggio. A meno che le ragioni della politica non impongano un adattamento.

Scompiglio: "E' il momento di cambiare un po' le strategie"

E' possibile, infatti, che in quella stessa data ci sia il ballottaggio delle amministrative per eleggere il nuovo sindaco, e l'attuale primo cittadino Luigi De Mossi, che all'epoca sarà ancora in carica, spiega: “Vediamo quello che sarà possibile fare. Se davvero le date dovessero combaciare, dovremo anticipare quella dell’estrazione. Ci stiamo già ragionando e faremo le nostre deduzioni”.

Di sicuro, quando verrà steso il tufo in Piazza, alla guida della città ci sarà un altro nome, visto che lo stesso De Mossi ha scelto di non ripresentare la propria candidatura: "Il prossimo Palio lo vivrò da senese, forse anche in maniera più spensierata rispetto agli ultimi anni. Dopo un lungo stop, è normale che un po’ di ruggine si incagli da tutte le parti, e si è visto nello scorso luglio. Già ad agosto si è verificato un netto ritorno ai nostri tradizionali modi di gestire la Festa, quindi credo che per Provenzano andremo anche oltre e vedremo un Palio bello e appassionante”.

