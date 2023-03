Palio di Siena, caso dei cavalli scambiati: il fantino Trecciolino assolto dai 14 falsi ma condannato per maltrattamenti

11 marzo 2023 a

a

a

Cambiano tutte le carte in tavola nel processo sul caso dei presunti cavalli scambiati a carico di Luigi Bruschelli detto Trecciolino. I giudici della Corte di Appello a Firenze, infatti, hanno assolto il fantino più vincente ancora in attività nel Palio dalle accuse relative ai 14 falsi, cancellando così la condanna comminata dal Tribunale di Siena nel giugno 2019 a 4 anni e 10 mesi. Il verdetto senese è stato totalmente ribaltato, dal momento che Bruschelli è stato condannato a 7 mesi (pena sospesa) per il reato di maltrattamento di animali (legato alla somministrazione di farmaci antidolorifici a due cavalli da lui allenati ma non da gara), mentre in primo grado era stato riconosciuto innocente.

Trecciolino davanti ai giudici, processo d'appello sul caso cavalli: la procura chiede la condanna

“Siamo molto soddisfatti – afferma Enrico De Martino, legale di Trecciolino. – i giudici hanno accolto la nostra impostazione ed è stato completamente spazzato via l'impianto accusatorio. E' comunque probabile che proporremo ricorso in Cassazione per il maltrattamento”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.