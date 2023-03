Siena, a Murlo una marcia silenziosa della pace

Annalisa Coppolaro 10 marzo 2023 a

Si svolgerà questa sera (10 marco 2023), con partenza alle 20 da San Fortunato (Vescovado di Murlo), una marcia silenziosa della pace, a cui seguirà una messa. "Sarà un momento speciale di silenzio, riflessione e condivisione - spiega don Flavio Frignani. - Un incontro per dimostrare la nostra avversione alle guerre. Il consiglio delle conferenze episcopali in Europa ha deciso di organizzarsi perché ogni nazione durante la quaresima scegliesse un giorno, a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina". La processione proseguirà fino a giungere a Murlo e, tramite il Comune che ha dato il patrocinio, sono state invitate tutte le associazioni del territorio.

"Non porteremo striscioni o altro - commenta ancora don Flavio. - Avremo un solo desiderio, quello della pace, che va cercata, costruita, voluta, difesa, promossa, diffusa perché non è solo assenza di guerra, ma è un principio essenziale per la vita, un modo di esistere con un cuore libero dall'odio, dal rancore, un principio da diffondere ovunque, anche in un'ottica laica, con tutte le nostre forze. La nostra marcia non cambierà il mondo ma basterebbe che tutti uscissimo da questo momento con l'impegno di costruire la pace nella famiglia, nei quartieri, dei paesi, nelle città e nella Nazione".

