Siena, avviato il procedimento per due nuove residenze sanitarie assistenziali

A Siena stanno per nascere due nuove Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) per 160 posti letto complessivi: una da 120 e l’altra da 40, riservati a pazienti in condizioni neurovegetative. Saranno nel quartiere di San Miniato, tra via Giuseppe Di Vittorio e via Pietro Nenni (circa 11 mila metri quadrati, dei quali quelli edificabili sono 8.500) e per questo la giunta comunale ha approvato l’avvio del procedimento della variante al Piano operativo. Il progetto, come spiegato nell’atto, necessita della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazioni ambientali strategiche (Vas), nonché dell’avvio alla procedura di adeguamento della variante in oggetto al Piano paesaggistico.

“Si tratta dell’avvio di un procedimento – ha spiegato l’assessore all’urbanistica del Comune, Michele Capitani – che risponde all’esigenza crescente, venutasi a creare, soprattutto negli ultimi anni, del fabbisogno di Rsa, da attribuirsi sia all’evoluzione demografica e sociale in atto nel nostro territorio, sia al ruolo mutato dell’ospedale pubblico, che è sempre più incentrato sulla cura dell’emergenza a scapito delle necessità di una costante assistenza e riabilitazione”.

