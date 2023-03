Siena, la Lilt intitola il proprio centro senologico a Raffaello Ginanneschi

10 marzo 2023 a

Il centro senologico della Legatumori di Siena è stato intitolato a Raffaello Ginanneschi, priore della Giraffa venuto a mancare il giorno di Sant’Ansano. La cerimonia si è tenuta alla presenza anche del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, e dell’assessore comunale Stefania Fattorini. La targa è stata scoperta dalla presidente Gaia Tancredi insieme ai familiari di Ginanneschi e al primo cittadino. "Lello - racconta Tancredi - era un volontario vero, e un grande sostenitore della Lilt. Faceva del bene senza neppure farlo sapere, insieme abbiamo portato la prevenzione in tanti luoghi nei quali le persone altrimenti non sarebbero andate a farsi controllare".

Molto toccanti le parole di Costanza, l'amatissima nipote di Ginanneschi: “Il bene non si dice, si fa. Lello era così, non voleva che si sapesse. Sulla pelle sentiamo un po’ freddo e il dolore non è certo svanito. Ma questa giornata ci regala un po’ di calore, quello che stiamo vivendo non ha prezzo. Il cuore mio e dei componenti della mia famiglia sprizza di gioia per questa dimostrazione di affetto nei confronti di Lello”.



