Siena, Montomoli: "La massoneria? Una scusa"

10 marzo 2023 a

a

a

“La massoneria è stata un pretesto”. Emanuele Montomoli, candidato sindaco a Siena, quei sassolini che aveva detto di non volersi togliere, “ci si tolgono, vincendo”, alla fine si rivelano massi. Il docente universitario prende la mira e spara a ruota libera. Una premessa iniziale: “La partita è dura ma non è persa. Anzi, ora ce la giochiamo più liberamente di prima”. Per i temi è necessario attendere qualche minuto, perché l’ambito politico richiede il suo tempo. In ballo i partiti di centrodestra, che lo hanno scaricato dopo la dichiarazione di appartenenza alla loggia massonica. Il matrimonio, durato poche settimane, è stato imbastito nel giro di due giorni.

Servizio completo sul Corriere di Siena di venerdì 10 marzo

Elezioni, il Movimento 5 stelle ha scelto il candidato sindaco: è Elena Boldrini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.