Siena, 23 milioni dallo Stato per importanti lavori alle Scotte

Il Ministero della salute ha destinato un finanziamento da 23 milioni di euro per l’Azienda ospedaliero-universitaria senese per il completamento, alle Scotte, del lotto volano, del nuovo magazzino e per i lavori di adeguamento della nuova piastra angiografica. "Abbiamo rimodulato alcune progettualità in base al masterplan – spiega in dettaglio il direttore generale Antonio Barretta - che ha messo in ordine cronologico le opere, permettendo di capire quali realizzare prima e quali dopo. Questo ci consente di riallineare i finanziamenti e, soprattutto, di dare copertura finanziaria completa a due nuove edificazioni, propedeutiche alla ristrutturazione dell’intero ospedale, e di puntare su un importante ammodernamento tecnologico. Il lotto volano, che era finanziato per 35 milioni, adesso lo è per l’intero importo di 43 milioni; abbiamo anche la copertura finanziaria per il nuovo magazzino, che non avevamo, pari a circa 13 milioni. Per il lotto volano abbiamo già affidato progettazione e lavori e le demolizioni partiranno a fine anno, per poi procedere con la nuova edificazione".

"Per quanto riguarda il magazzino, abbiamo approvato lo studio di fattibilità e stiamo per affidare la progettazione. La nuova piastra angiografica infine, permetterà di fare un investimento importante per installare i due angiografi in corso di acquisizione con fondi Pnrr. I finanziamenti ricevuti ci consentono di fare tutti i lavori necessari per l’installazione dei due strumenti".

