Siena, alberi da potare in via Mameli: disagi per i parcheggi nell'area del cantiere

Lavori in corso in via Mameli, dove l’ufficio aree verdi del Comune di Siena sta potando i lecci presenti sul lato sinistro della strada. Per questo viene via via allestito un cantiere mobile che occupa i posti auto per circa cento metri e si sposta quotidianamente, a seconda delle esigenze. La cosa andrà ancora avanti fino alla conclusione dell'intervento, al momento prevista per il 18 marzo.

Per prevenire i disagi relativi alla porzione di volta in volta occupata dal cantiere, è stata predisposta una cartellonistica in modo da avvertire i cittadini sull’evolversi dei lavori che verranno effettuati. Inoltre è presente un presidio della polizia municipale. La manutenzione del verde riguarda i 65 lecci presenti lungo via Mameli, che hanno bisogno di un’adeguata potatura. Il cantiere è realizzato attraverso gli operai e le risorse reperite nel piano triennale delle aree verdi.

