Siena, in tribunale il caso dei fronteggiamenti dopo il Palio: sentenza ad aprile

Si concluderà il prossimo 26 aprile il processo relativo ai fronteggiamenti tra i contradaioli di Nicchio, Valdimontone e Onda avvenuti nel post Carriera di agosto 2015 sul tufo di Piazza del Campo. Mercoledì 8 marzo al terzo piano del palazzo di giustizia di Siena, in un’aula sempre folta di uditori, si è svolta l’ultima udienza dibattimentale di un’istruttoria lunga anni e falcidiata da numerosi stop e rinvii, soprattutto nel periodo Covid. Dopo le richieste di condanna per rissa aggravata da parte della Procura per 29 contradaioli su 30 nella precedente udienza, a pene pecuniarie che vanno da 215 euro per 28 persone, da 600 euro per un imputato – a causa di una recidiva specifica – e da 450 euro per un altro, per via invece di una recidiva generica (chiesta invece l’assoluzione per un contradaiolo del Nicchio dal momento che non sarebbe stato identificato come presente ai fatti), ieri si sono svolte le ultime arringhe dei difensori.

