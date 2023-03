Siena, Azione lancia Bozzi candidato sindaco

09 marzo 2023 a

Azione a Siena ha preso una strada. Conduce a Roberto Bozzi, ufficialmente candidato a sindaco. Il settimo di questa tornata amministrativa, in attesa che il M5s ufficializzi come muoversi. Con il passo in avanti dell’ex sindaco di Castelnuovo Berardenga, tra il 2004 e il 2014, la frattura all’interno del Terzo polo senese diventa pressochè insanabile. Anche perché nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, come annunciato, Italia Viva si è confrontata con Massimo Castagnini. “Fare un accordo con chi rappresenta l’attuale amministrazione è molto difficile”, ha spiegato Bozzi, che comunque si è augurato “un ripensamento”.

