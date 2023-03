Siena, pedalata Fiab in città per ricordare Raffaello Ginanneschi

08 marzo 2023 a

Una pedalata in città "in ricordo di Lello". E' l'iniziativa organizzata dalla Fiab di Siena che si terrà domenica 12 marzo per ricordare Raffaello Ginanneschi. "Un amico - spiegano gli organizzatori - con cui abbiamo condiviso tante pedalate e tanti cicloviaggi; per Siena un senese innamorato della sua città e un contradaiolo appassionato". A oltre tre mesi dalla sua scomparsa l’associazione Fiab Siena Amici della Bicicletta vuole ricordarlo con una pedalata cittadina che partirà alle 10 da piazza Provenzano dove si concluderà intorno alle 12. Una pedalata che attraverserà i territori di tutte le diciassette Contrade, una pedalata lenta, proprio per dar modo a chi è meno allenato di poter “stare in gruppo”, a tutti di condividere insieme il ricordo di un comune amico. "Sarà una pedalata aperta proprio a tutti. Perché Lello era uno di noi, una persona curiosa che amava conoscere, dialogare, confrontarsi e aprirsi con gli altri". La pedalata si concluderà verso mezzogiorno con la visita al Museo dell’Imperiale Contrada della Giraffa.

