Torrita di Siena, Palio dei Somari: tutte le novità

08 marzo 2023 a

a

a

A pochi giorni dal suo inizio, la 66esima edizione del Palio dei Somari è stata presentata nella sede del Consiglio Regionale della Toscana. Alla conferenza stampa dell’evento, in programma dall’11 al 19 marzo, sono intervenuti Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura presso la Regione Toscana, Elena Rosignoli, Consigliera regionale, Yuri Cardini, presidente dell’Associazione Sagra San Giuseppe e Roberto Trabalzini, assessore all’associazionismo del Comune di Torrita di Siena.

“Seppur spesso classificate come manifestazioni di semplice folclore, eventi come il Palio dei Somari hanno un forte valore culturale, in quanto fortificano il tessuto sociale e il senso di appartenenza dei cittadini ai luoghi in cui vivono” ha commentato la presidente Giachi.

“L'amministrazione comunale – ha concluso l’assessore Trabalzini - non può non sostenere questa manifestazione che così tanto unisce la comunità. Seppur divisi in Contrade, infatti, i torritesi lavorano da decenni insieme per questa festa, e dunque come Comune ci si auspica di continuare a supportarla per tanto tempo ancora”.

Servizio completo sul Corriere di Siena di mercoledì 8 marzo



Investiti dall'auto, in due finiscono in ospedale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.