Siena, cammina lungo i binari: salvata dalla Polfer

La polizia ferroviaria di stanza alla stazione di Siena ha salvato la vita di una donna, che camminava sui binari con intenti suicidi. Gli agenti, appena ricevuta la segnalazione, hanno fatto interrompere la circolazione dei treni e hanno immediatamente raggiunto la donna, una straniera 56enne, che si trovava in stato di forte alterazione emotiva per vicissitudini familiari. Sotto la pioggia battente, infreddolita per le basse temperature, è stata accompagnata negli uffici della Polfer dove è stata rifocillata e tranquillizzata. Dopo aver verificato se avesse segni evidenti di lesioni, per sincerarsi delle sue condizioni di salute, i poliziotti hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno accompagnata in ospedale.

