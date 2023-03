Siena, immigrazione clandestina: indagine della guardia di finanza

08 marzo 2023 a

a

a

Importante azione della Guardia di finanza di Siena, impegnata in un'indagine di cui non sono ancora ben delineati i contorni ma che è destinata a scuotere non solo il territorio di Chianciano, dove è concentrata, ma l'intero territorio. Secondo quanto emerge dai primi dati, l'ipotesi di accusa è di associazione a delinquere finalizzata all'introduzione e traffico di immigrazione clandestina.

Immigrazione clandestina e lavoro nero: più di 100mila euro di sanzioni per un'azienda

L'inchiesta è stata condotta nel massimo riserbo da parte degli inquirenti, che avrebbero messo gli occhi su alcune condotte ritenute rilevanti dagli investigatori. Gli avvocati difensori sono già al lavoro per studiare le strategie: nella prossima settimana sono attesi gli interrogatori di garanzia, nel corso dei quali i coinvolti potranno decidere se dare o meno la loro versione dei fatti circa le contestazioni mosse.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.