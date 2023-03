Siena, centrodestra compatto su Nicoletta Fabio

07 marzo 2023 a

Si attendeva l’ufficialità ed è arrivata con una nota: il centrodestra di Siena, in maniera unita e compatta, sostiene ora la candidatura a sindaco di Nicoletta Fabio per le elezioni del 14 e 15 maggio. Il “cavallo è stato cambiato” e anche in maniera piuttosto rapida: le indiscrezioni dei giorni scorsi hanno trovato conferma nella nota scritta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc che è stata pubblicata ieri. La vicenda “Montomoli-massoneria”, e la ricerca di un altro candidato a sindaco, si è chiusa quindi in pochi giorni. Il candidato a sindaco del centrodestra è ora l’ex priore dell’Istrice ed ex rettore del Magistrato delle contrade. Nicoletta Fabio terrà nei prossimi giorni una conferenza stampa dove illustrerà programma e obiettivi.

Servizio completo sul Corriere di Siena di martedì 7 marzo

