Siena, maxi operazione antidroga: arrestate tre persone

06 marzo 2023 a

I carabinieri di Siena hanno debellato una vasta rete di spaccio di cocaina che sconfinava anche in provincia di Arezzo. L'operazione è stata coordinata dal Sostituto procuratore Sara Faina della Procura di Siena e condotta dai militari del nucleo investigativo del capoluogo. Sono state arrestate tre persone. L'indagine, che è stata condotta per circa tre mesi, si è concentrata sull'attività di una decina di persone, due delle quali sono state immediatamente raggiunte da misura cautelare personale emessa dal gip di Siena, mentre altre tre sono state destinatarie di un decreto di perquisizione. Proprio in tale contesto, un residente in provincia di Siena, grazie anche al fiuto del cane antidroga Gipsy, è stato trovato in possesso di quasi 3 etti di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi, nonché di due bilancini di precisione. Per questo anche lui è stato arrestato: a differenza degli altri due, tradotti in carcere, è stato però posto agli arresti domiciliari.

I carabinieri hanno inoltre identificato numerosi acquirenti, tutti maggiorenni, molti dei quali insospettabili che, con frequenza quasi quotidiana, si rifornivano dagli indagati, arrivando a spendere migliaia di euro al mese. E' stato sequestrato stupefacente per un valore complessivo stimato di oltre 100 mila euro.

